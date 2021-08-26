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Спорт
Пловцы Исаев и Бартасинский стали призерами Паралимпиады в Токио
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Российский пловец Калина выиграл золото на Паралимпиаде в Токио

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Российский пловец Андрей Калина 26 августа стал первым в дистанции 100 м брассом в классе SB8 на Паралимпиаде в Токио.

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Дистанцию россиянин преодолел за 1 минуту 7,24 секунды. Серебро завоевал представитель Испании Оскар Сальгеро, третье место занял китаец Ян Гуанлун.

Спортсмены выступали в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также в четверг россиянин Артем Исаев завоевал серебро в плавании на дистанции 100 м брассом. Бронзовую медаль на этой же дистанции завоевал российский пловец Дмитрий Бартасинский.

В этот же день россиянин Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 м.

Кроме того, 25 августа российский пловец Роман Жданов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 секунды, что стало новым мировым рекордом, сообщала газета «Спорт-Экспресс».

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

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