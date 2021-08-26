Прямой эфир
Экономика
Единовременные соцвыплаты в РФ обеспечат из ненефтегазовых доходов
Мир
В Кремле назвали свершившимся доминирование талибов в Афганистане
Общество
Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане
Экономика
ФАС начала внеплановые проверки производителей арматуры
Общество
Twitter и Facebook оштрафовали на 32 млн рублей
Общество
Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ
Интернет
WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные пользователей
Общество
В Кремле не исключили внесение изменений в закон об иноагентах
Спорт
Пловцы Исаев и Бартасинский стали призерами Паралимпиады в Токио
Сюжет:

Пловцы Исаев и Бартасинский стали призерами Паралимпиады в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин Артем Исаев 26 августа завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 м брассом.

Окрыленная вода: российские спортсмены побили рекорды на Паралимпиаде
В первый день Игр в Токио у нас шесть медалей, включая три золота

Бронзовую медаль на этой же дистанции завоевал российский пловец Дмитрий Бартасинский.

Первое место завоевал итальянец Стефано Раймонди. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 5,35 секунды. Исаев отстал от победителя на 2,1 секунды, Бартасинский — на 2,71 секунды.

Четвертым на дистанции стал член сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) Дмитрий Григорьев, добавляет «Спорт-Экспресс».

Спортсмены выступали в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Ранее в четверг россиянин Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 м.

Днем ранее, 25 августа, россиянка Анастасия Гонтарь завоевала золото в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 м на Паралимпиаде в Токио. Результат спортсменки составил 27,38 с, ей не хватило 0,01 с до мирового рекорда в классе S10.

Всего в Паралимпиаде примет участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу соревнований.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021