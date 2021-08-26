Пловцы Исаев и Бартасинский стали призерами Паралимпиады в Токио

Россиянин Артем Исаев 26 августа завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 100 м брассом.

Бронзовую медаль на этой же дистанции завоевал российский пловец Дмитрий Бартасинский.

Первое место завоевал итальянец Стефано Раймонди. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 5,35 секунды. Исаев отстал от победителя на 2,1 секунды, Бартасинский — на 2,71 секунды.

Четвертым на дистанции стал член сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) Дмитрий Григорьев, добавляет «Спорт-Экспресс».

Спортсмены выступали в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Ранее в четверг россиянин Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 м.

Днем ранее, 25 августа, россиянка Анастасия Гонтарь завоевала золото в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 м на Паралимпиаде в Токио. Результат спортсменки составил 27,38 с, ей не хватило 0,01 с до мирового рекорда в классе S10.

Всего в Паралимпиаде примет участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу соревнований.