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Российский пловец Граничка завоевал серебро Паралимпиады

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Россиянин Андрей Граничка 26 августа завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 м.

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Российский спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал Нельсон Криспин Корсо из Колумбии (2.38,12), третье место у китайца Цзя Хунгуана (2.41,29).

Пловцы выступали в категории SM6 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Граничка принес сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) второе серебро на Паралимпийских играх в Токио. На счету ПКР также четыре золотые и три бронзовые награды. Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете.

Ранее, 25 августа, россиянка Анастасия Гонтарь завоевала золото в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 м на Паралимпиаде в Токио. Результат спортсменки составил 27,38 с, ей не хватило 0,01 с до мирового рекорда в классе S10.

Кроме того, российский пловец Роман Жданов выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 секунды, что стало новым мировым рекордом, сообщала газета «Спорт-Экспресс». Предыдущий мировой рекорд (47,49) принадлежал спортсмену из Италии Ефрему Морелли и был установлен в 2019 году.

Также в среду российская пловчиха Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпиады в заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.

Всего в Паралимпиаде примет участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу соревнований.

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