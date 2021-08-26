Байдену отключили микрофон во время ответа на вопрос об эвакуации из Кабула

Судьба американцев в Афганистане так и осталась невыясненной. Джо Байдену не дали ответить на вопрос об эвакуации из Кабула. Главе США отключили микрофон, как только он начал говорить, передает телеканал «Известия». Был ли инцидент техническим сбоем или микрофон отключили специально? Репортеры, которые в тот момент находились рядом и слышали президента США без микрофона, рассказали, что в тот момент Байден неудачно пошутил. Возможно, помощники просто спасли шефа от нового конфуза.

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