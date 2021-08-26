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Дело возбудили из-за вырубки леса на Колыме на 30 тыс. рублей

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В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Лесному фонду причинен ущерб на сумму, превышающую 30 тыс. рублей.

Фигурантом дела является ранее судимый 59-летний местный житель. Правоохранители установили, что неподалеку от Магадана мужчина, используя гусеничную технику, повредил до степени прекращения роста лиственницы объемом 3 куб. м, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на УМВД по Магаданской области.

Наказание по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» составляет лишение свободы на срок до двух лет.

Обвиняемый дал признательные показания и возместил ущерб в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В июле сообщалось, что жителя Енисейска подозревают в вырубке леса на 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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