МВД обнародовало видео с подозреваемым в убийстве девочки в Тюмени

Министерство внутренних дел в среду, 25 августа, обнародовало видео с подозреваемым в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени.

На опубликованных кадрах мужчину, чье лицо скрыто, просят представиться, назвать год рождения, адрес проживания и место работы. На вопрос о том, за что его задержали, мужчина отвечает: «За убийство несовершеннолетней».

«Сотрудники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Тюменской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность и задержали 40-летнего уроженца города Сургута. Мужчина подозревается в совершении убийства восьмилетней жительницы города Тюмени», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что тело девочки в момент обнаружения было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под техники, которую, как выяснили оперативники, передали в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.

По месту проживания одного из работников цеха правоохранители обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающего по этому адресу мужчину задержали.

Подчеркивается, что специалисты Экспертно-криминалистического центра регионального управления МВД по итогу проведенного исследования установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка.

Мужчину задержали ранее в среду. Сообщалось, что в совершенном преступлении 40-летний подозреваемый признался. В настоящее время о нем известно то, что с 2009 по 2011 год он работал в милиции в звании сержанта. Последнее время работал на мебельной фабрике. Проживал мужчина недалеко от дома своей жертвы.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Тело ребенка обнаружили 19 августа. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором находились останки.