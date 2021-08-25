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Медведчук заявил о лукавстве Киева в вопросе закупки газа у Москвы

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Власти Украины лукавят, отрицая прямую закупку газа у России, — в действительности Киев приобретает его у западных стран, когда он транзитом идет по территории страны. Такое мнение, комментируя заявления украинских властей о покупке газа у Европы, выразил 25 августа в интервью телеканалу «Первый Независимый» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Когда мы отрицаем прямые поставки газа из России, которые намного дешевле, и отказываемся от них, мы просто лукавим», — сказал он.

По словам Медведчука, на самом деле Украина пользуется российским газом, полученным из прямых поставок.

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«Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, а остается на Украине», — пояснил политик, добавив, что таким образом Киев отбирает 10–14 млрд кубометров газа из РФ ежегодно.

23 августа глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой.

20 августа президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель «Северный поток – 2» (СП-2) и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

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