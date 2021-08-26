Золотой из партии: как лоббист из КПРФ стал торгпредом РФ в Италии

Торговым представителем России в Италии неожиданно для всех стал депутат Госдумы от КПРФ Павел Дорохин. Распоряжение, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, вечером 24 августа появилось на портале правовой информации. Неожиданным это решение эксперты сочли потому, что парламентарий знаменит в основном своими лоббистскими инициативами и неоднозначной деятельностью, способствующей обогащению окружающих его партнеров, а также внутрипартийными скандалами, заканчивавшимися уходом из КПРФ самых преданных сторонников. Сам Дорохин внезапный кульбит своей карьеры комментировать отказывается, но политологи отмечают: в партии трудящихся хватает конформистов, которые идут в политику, преследуя исключительно свои интересы.

«Я на госслужбе»

О назначении члена фракции КПРФ в Госдуме Павла Дорохина торговым представителем России в Италии стало известно неожиданно. Сообщения об этом появились на лентах информагентств около 22:00 во вторник, 24 августа.

«Назначить Дорохина Павла Сергеевича торговым представителем Российской Федерации в Итальянской Республике», — говорится в распоряжении главы кабмина Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Никаких комментариев по поводу принятого решения от правительства не последовало. Не горел желанием обсуждать его и сам депутат.

— Буду давать интервью только после начала работы. Сейчас пока я вхожу в рабочее состояние, — заявил Павел Дорохин «Известиям». — С каким бизнесом у меня будет противоречие? У меня никакого бизнеса нет, я на госслужбе.

И действительно, исходя из официальной биографии, никакой предпринимательской деятельностью член ЦК КПРФ не занимается и бизнеса не ведет. Однако есть и другие интересные факты.

Так, по данным официальной декларации, за 2020 год он заработал 5,6 млн рублей — по парламентским меркам не так и много. При этом коммунист владеет автомобилями премиум-класса BMW 316i и Lexus GS350, стоимость которых может легко перекрыть все его годовые доходы. Также в собственности народного избранника 1/3 квартиры площадью 92 кв. м.

А вот супруга партийного функционера — человек более обеспеченный. В ее распоряжении тоже есть элитные иномарки — Land Rover Range Rover и Rover Sport. Больше за ней числится и квадратных метров. В частности, ей принадлежат две квартиры: одна площадью 44,4 кв. м, вторая почти вполовину больше — 59,7 кв. м. А также земельный участок площадью 584 кв. м, половина жилого строения 79,6 кв. м и 1/3 доля в квартире 92 кв. м.

Десять лет назад, когда Павел Дорохин впервые стал депутатом Госдумы, жил он гораздо скромнее. В 2011 году в его собственности была лишь одна Toyota Camry и доля в квартире (всё той же, площадью 92 кв. м). Жена коммуниста тогда передвигалась на Volkswagen Touareg, владела долей той же жилплощади и еще одной квартирой площадью 44,4 кв. м — видимо, упомянутой выше. Интересно, что в первой декларации коммунист указывал и ребенка, однако к 2020 году в документах его уже не оказалось.

Где обычный депутат от партии, выступающей за права простого народа, нашел средства на безбедную, в общем, жизнь — знают, очевидно, немногие. А вот о том, почему среди партийцев у высокопоставленного коммуниста сложилась такая неоднозначная репутация, известно намного больше.

С итальянским приветом

В 2014-м Павел Дорохин, занимавший должность зампреда думского комитета по промышленности, оказался в центре крупного скандала. В конце ноября парламентарий направил официальные письма в адрес Объединенной судостроительной корпорации и руководства нескольких российских регионов, в которых настойчиво рекомендовал заключать госконтракты с рекомендуемыми им фирмами. Сообщалось, что в некоторых субъектах, о которых он проявил такую заботу, не было даже представительств упоминавшихся в письме компаний.

Впрочем, это не единственный любопытный факт из биографии Дорохина. Известно, что с 2002 года убежденный коммунист работал в Торгово-промышленной палате и даже стал гендиректором московского офиса Итало-Российской торговой палаты, где была выстроена выверенная схема, сочетавшая государственные и частные интересы.

По информации СМИ, коммерческую часть отношений с итальянской стороной взяла на себя Наталья Айтматова. Бизнесвумен по странному стечению обстоятельств была прописана в квартире Дорохина и выступала соучредителем компаний «Скорпио» и «Индустрия Холдинг».

В фирмах «Таскани Траффл Интернэшнл» и «Юрпромконсалт» партнером госпожи Айтматовой выступил итальянец Амброзио Дженнаро. Фирму «Италорусконсалт» она учредила совместно с генеральным директором представительства Итало-Российской торговой палаты в Москве Львом Квятковским. Из бизнеса Айтматовой не имела итальянского следа только компания «Новамен Биомедикал», но поскольку ее совладелец, фирма «Блетмортелеком», как утверждают СМИ, принадлежит люксембургскому офшору «Космополитан дэ файненс С. А.», полезные связи с Евросоюзом присутствовали и в этом случае. Подобная схема, считают авторы опубликованного в 2015 году исследования, позволила Павлу Дорохину развивать сотрудничество с Италией особенно успешно и полностью в рамках действующего законодательства.

Позднее, войдя в комитет Госдумы по промышленности и в состав комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, депутат смог в полной мере проявить свои коммуникационные способности, действуя как с помощью писем, как в случае с группой АМК и «Таларии», так и посредством публичного законотворчества. Именно Дорохин два года назад инициировал внесенный в интересах ряда крупных предприятий закон «О промышленной политике РФ» и возглавил межведомственную рабочую группу по его подготовке. Законопроект в итоге был отклонен думским большинством «Единой России».

На вопрос «Известий» о том, по каким критериям отбирались кандидатуры торгового представителя России в Италии, в пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минпромторг. «Известия» направили в министерство запрос с просьбой прокомментировать принятое решение.

«Насквозь фальшивый коммунист»

Тем временем внутри партии кандидатура Дорохина вызвала море противоречий и негодования. Из-за него в апреле 2021 года КПРФ покинул старейший коммунист Иван Никитчук. Свое решение он объяснил протестом против переизбрания депутата в ЦК КПРФ.

«Этот насквозь фальшивый коммунист при полном одобрении Зюганова выпускает книги, в которых выставляет Владимира Ленина русофобом, развратником и уничтожителем русского народа, — заявил Иван Игнатьевич в своей речи, по итогам которой взял самоотвод. — Ставлю вопрос об исключении этого проходимца, мерзавца и негодяя не только из списка для голосования, но и из партии. Заявляю со всей прямотой, что настоящие коммунисты не могут состоять в одной партии с подобными мерзавцами».

Надо отметить, что Дорохин действительно выпускает книги и является членом Союза писателей. Одно из его последних творений — «Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников» (2012) — вызвало особое негодование среди однопартийцев. В этой книге, по словам Никитчука, Дорохин «изобразил Иосифа Сталина лицемером, обманывавшим партию и коммунистов, скрывавшим свои религиозные убеждения: якобы он где-то в подвалах Кремля молился, причащался, замаливая свои грехи».

Бывалого партийца Никитчука удивило, что после такого демарша Дорохин — не без поддержки лидера КПРФ Геннадия Зюганова — снова оказался в ЦК.

«Любой честный человек, а тем более коммунист, не может быть в одной партии с мерзавцем Дорохиным, — заявил он. — Я вступал в партию в 1974 году, почти 50 лет назад, но это была другая партия, в которой белогвардейцев, проходимцев и негодяев не тащили за уши в руководящие органы партии».

Конформистов в КПРФ хватает, согласен и глава Института избирательных технологий Евгений Сучков.

— Это уже не та партия, что была раньше. Пример Дорохина является тому подтверждением, — отметил эксперт. — Очевидно, что человек променял коммунистические взгляды на желание быть в исполнительной власти, перешел из одного лагеря в другой.

Согласна с этим и секретарь ЦК по международным связям Объединенной коммунистической партии и бывший депутат ГД от КПРФ Дарья Митина. В настоящее время Компартия, по ее мнению, озабочена лишь самосохранением и монополизацией оппозиционной левой повестки, что тормозит развитие левого движения в стране. Возродить его возможно только через «полное обнуление» КПРФ по принципу «распустить и набрать заново», считает Митина, однако верхушка партии никогда на это не пойдет.