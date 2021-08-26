Красно-белая жара: сохранит ли Витория свой пост после матча с «Сочи»

В шестом туре Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ) состоятся три топовых матча. ЦСКА попробует взять очки в матче с действующим чемпионом «Зенитом», а «Динамо» постарается сохранить лидерство в турнирной таблице после московского дерби с «Локомотивом». На фоне этих игр противостояние «Спартака» и «Сочи» — не самая яркая афиша. Однако именно эта встреча может стать резонансной. Разумеется, в том случае, если красно-белые не одержат победу, а тем более проиграют — в Москве. Вот тогда действительно может рвануть, и никто не удивится, если после перерыва на сборные мы уже не увидим Руя Виторию на тренерской скамейке красно-белых.

Момент истины

А то, что матч для «Спартака» будет тяжелым, сомнений нет. «Сочи» прилично выглядит в этом сезоне и идет в турнирной таблице выше красно-белых. Южане летом лишились нескольких важных исполнителей, в частности, форварда Антона Заболотного и защитника Ивана Миладиновича, но не сильно просели в качестве игры. Да и вообще, «Сочи» — крайне неудобный соперник для «Спартака». Из четырех встреч в РПЛ южане выиграли две (правда, обе на своем поле), один матч завершился вничью и только раз победа осталась за москвичами.

— У «Спартака» неплохая команда, по набору игроков они превосходят соперника, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — «Сочи» все-таки команда возрастная, «Спартак» за счет скорости, движения может обыграть их. Вопрос в другом: готов ли «Спартак» ментально это сделать. Мне кажется, в команде не игровой, а психологическом кризисе. Не знаю, насколько быстро он пройдет, но с его окончанием команда приобретет прежние очертания и будет выигрывать.

Матчи «Спартака» и «Сочи» почти всегда приводят к большим скандалам. Началось все с дебютной игры летом 2019-го, когда красно-белые дома победили – 1:0, забив решающий мяч перед самым финальным свистком. Южане считали, что Жиго сделал это с нарушением правил и были крайне недовольны работой рефери Владимира Москалева. Как оказалось, это было только начало.

В прошлом сезоне матч в Москве завершился со счетом 2:2, причем «Сочи» сравнял счет незадолго до конца встречи с крайне спорного пенальти. Судья Василий Казарцев и его слова «Проверим, проверим» в разговоре со своим видеоассистентом стали мемом. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун был в ярости и грозился сняться с чемпионата.

Не менее весело было и в матче второго круга в Сочи. Там тоже были спорные судейские решения не в пользу «Спартака», а тогдашний главный тренер москвичей Доменико Тедеско вступил в конфликт с одним из тренеров южан Дмитрием Бородиным. По словам немца, тот позволил себе расистские и ксенофобские высказывания, а после матча в подтрибунном помещении случилась массовая потасовка, которая едва не переросла в серьезную драку.

— У москвичей наблюдается спад, а «Сочи» часто набирает очки против топ-команд, — напомнил «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Хомуха. — Думаю, что матч выйдет ярким. Я считаю, что «Спартаку» будет очень сложно одержать победу.

Битва тура

Ну а формально главный матч тура — «Зенит» против ЦСКА. Очевидно, что действующие чемпионы — фавориты. Тем более, что последнее время красно-синие не слишком удачно играют с командой из Санкт-Петербурга. Последняя победа датируется ноябрем 2018 года, а последний гостевой успех случился и вовсе более десяти лет назад — в апреле 2011-го.

К тому же в этом сезоне у ЦСКА Алексея Березуцкого есть одна особенность. Армейцы побеждают тех, кто слабее — «Уфу», «Ростов», «Ахмат». Но вот с топ-соперниками пока не складываются — поражения от «Локомотива» и «Динамо» с одинаковым счетом 1:2. Причем в обоих случаях ЦСКА вел 1:0, забивая быстрые голы, но потом упускал преимущество.

То, что «Зенит» уязвим, показала в минувшем туре «Уфа». У команды Сергея Семака есть болевые точки: не всегда выручает вратарь Михаил Кержаков, ошибаются центральные защитники, а впереди замолчал Артем Дзюба. Хорошо еще, что бразильцы Малком и Клаудиньо вернулись с Олимпиады в Токио в хорошей форме и с отличным настроением.

— «Зенит» сейчас объективно сильнее, — продолжил Андрей Червиченко. — Когда они играют всерьез, а не валяют дурака, у них просто нет конкурентов в России. Думаю, что они выиграют. Да, ЦСКА при Березуцком выглядит неплохо, но это не тот армейский клуб, который в середине 2000-х годов доминировал в РПЛ.

Схожее мнение высказал и Дмитрий Хомуха, поигравший и за ЦСКА, и за «Зенит».

— «Зенит» можно назвать явным фаворитом в этом матче, — подчеркнул Дмитрий Хомуха. — В команду пришел Олимпийский чемпион, он мотивирован. Можно уже ждать дебютный гол от него. Думаю, что ЦСКА значительно уступает по классу игроков.

Молодость против молодости

«Динамо» в случае победы над «Локомотивом» уйдет на перерыв на матчи сборных лидером чемпионата. Бело-голубые единолично возглавляют таблицу впервые за 22 года (!), и, конечно, не прочь продлить это ощущение праздника. По мнению многих, команда Сандро Шварца показывает самый яркий и динамичный футбол на старте сезона, а связку Арсена Захаряна и Константина Тюкавина многие хотят видеть и в основном составе сборной России.

У «Локомотива» есть свой ответ — Жемалетдинов и Смолов. Лучшие ассистент и бомбардир РПЛ на данный момент (три передачи и пять голов соответственно). В минувшем туре эта парочка помогла железнодорожникам победить «Краснодар» — один отдавал, второй забивал. Интересно также, выйдет ли на поле новичок «Локо» Бека-Бека — за 20-летнего француза клуб заплатил €7 млн.

— Это будет самая интересная игра тура, — считает Дмитрий Хомуха. — Обе команды набрали ход, находятся среди лидеров чемпионата. И у тех, и у других много молодых талантливых ребят. Матч выйдет очень зрелищным, жду большого количества голов.

Андрей Червиченко отдает предпочтение бело-голубым.

— «Динамо» выдало очень хороший старт. Я изначально относил бело-голубых к тем командам, которые будут биться за первую строчку, — сказал экс-владелец «Спартака». — Мне они нравятся, прогрессируют. В клубе играет российская молодежь и это правильный ход. «Локомотив» тоже не подарок. В начале, когда пошла волна, что в команду берут много новичков, решили повременить с этим решением и взяли только молодого француза, а я давно говорю, что французская лига — кладезь талантов. Думаю, что Бека-Бека поможет команде. Я не уверен, что «Динамо» ждет легкая игра, но они смогут выиграть.

Очень будет интересно посмотреть за противостоянием «Краснодара» и «Рубина». Краснодарцы, которые взяли не самый вразумительный старт (шесть очков в пяти турах), постараются нанести казанцам первое поражение в сезоне.