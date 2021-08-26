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Дать светофору: «антиотмывочную» платформу ЦБ просят распространить на госорганы

Чем банковское сообщество предлагает дополнить систему «Знай своего клиента»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дать светофору: «антиотмывочную» платформу ЦБ просят распространить на госорганы
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2021-08-25 16:54:59
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Действие «антиотмывочного» светофора Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности. Согласно нынешней версии законопроекта, платформа «Знай своего клиента», которая предполагает разделение компаний на группы в соответствии с уровнем риска, затрагивает только юрлиц и ИП. И не касается государственных органов и органов местного самоуправления, что не совсем справедливо, считают в Ассоциации банков России (АБР). Она направила свой отзыв на законопроект в Госдуму (есть у «Известий»), уточнив, что отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций. Банки считают, что целесообразно расширить действие платформы на госорганы еще и ради оперативного получения от них информации о клиенте. Как отреагировали на предложение в Госдуме и что еще предлагает изменить бизнес — в материале «Известий».

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Список предложений

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которую разрабатывает ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы — «зеленую», «желтую» и «красную» — в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному» закону. Банковское сообщество в целом поддерживает законопроект, регламентирующий работу этого механизма, говорится в письме АБР в Госдуму. Кредитные организации также одобряют, что представителей банков и бизнеса планируется включить в состав межведомственной комиссии по реабилитации клиентов, попавших в черные списки по ошибке, добавил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Вместе с тем в письме отмечается, что требуется разработать унифицированный перечень критериев разнесения клиентов по разным зонам.

Дать светофору
цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Кроме того, кредитные организации предлагают распространить действие платформы в том числе и на государственные органы и органы местного самоуправления, поскольку они также могут быть вовлечены в совершение подозрительных операций, отмечается в документе АБР. В пример приводятся схемы обналичивания денег в ходе исполнительного производства через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), уплаты налогов за третьих лиц и лазейки с субсидиями. В текущей версии законопроекта госорганов нет в списке субъектов, которым банк вправе отказать в проведении операции, если у него появляются сомнения.

— Не следует трактовать, что госорганы однозначно относятся к категории банковских клиентов с низким риском. Отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций. Поэтому операции со счетов госучреждений также следует маркировать в соответствии с «антиотмывочным» законом, а кредитные организации нужно наделить правом отказывать в проведении отдельных трансакций со счетов госорганов при возникновении опасений, — пояснил «Известиям» Алексей Войлуков.

Помимо этого, банковское сообщество предупредило, что законопроект создает предпосылки для оперативной трансформации схем вывода средств высокорисковыми клиентами, поскольку он позволяет проводить по заблокированным счетам ряд операций. Например, нынешняя версия разрешает начислять зарплату сотрудникам фирмы, попавшей в «красную» зону. За счет этого средства можно вывести и затем обналичить их, отметил Алексей Войлуков, добавив, что необходимо соблюсти баланс между социальной значимостью операции и необходимостью пресечь махинацию.

Дать светофору
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что пока не видел отзыва АБР. Вместе с тем он считает, что предложение распространить действие платформы ЗСК на госорганы и органы местного самоуправления необходимо изучить.

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В ЦБ «Известиям» сообщили, что в настоящее время использование платформы «Знай своего клиента» для оценки уровня риска государственных органов и органов местного самоуправления не планируется. «Известия» также направили запросы в Росфинмониторинг и в крупнейшие банки.

Платформа едина

В «Открытии», Росбанке, «Зените», Совкомбанке и крымском РНКБ сообщили, что принимали участие в обсуждении законопроекта и подготовке отзыва АБР.

Целесообразно расширить действие платформы на госорганы и органы местного самоуправления в части возможности оперативного получения от них информации о клиенте, отметили в «Открытии». По мнению банковского сообщества, неуместно исключать эти структуры из числа клиентов или контрагентов, к операциям с участием которых может применяться право на отказ в проведении платежа, подчеркнули в РНКБ. В «Зените» добавили, что это поможет эффективно бороться с коррупционными схемами, в случае если они были выявлены регулятором.

Дать светофору
банкомат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Росбанке обратили внимание на другое слабое место законопроекта: там отметили, что реализация его положений потребует значительных материальных затрат на автоматизацию. К тому же текущая редакция не устранила коллизию с положениями гражданского законодательства, которые не дают банкам права удерживать средства клиентов после расторжения договора банковского счета.

Предложение АБР о необходимости распространения платформы ЗСК и критериев рисковости банковских операций на государственные органы и органы местного самоуправления с правовой точки зрения выглядит логично и оправданно, поскольку они участвуют в хозяйственной деятельности наряду с коммерческими организациями, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Он подчеркнул, что равенство участников гражданско-правовых отношений закреплено в законодательстве.

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