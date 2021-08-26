Дать светофору: «антиотмывочную» платформу ЦБ просят распространить на госорганы

Действие «антиотмывочного» светофора Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности . Согласно нынешней версии законопроекта, платформа «Знай своего клиента», которая предполагает разделение компаний на группы в соответствии с уровнем риска, затрагивает только юрлиц и ИП. И не касается государственных органов и органов местного самоуправления, что не совсем справедливо, считают в Ассоциации банков России (АБР). Она направила свой отзыв на законопроект в Госдуму (есть у «Известий»), уточнив, что отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций. Банки считают, что целесообразно расширить действие платформы на госорганы еще и ради оперативного получения от них информации о клиенте . Как отреагировали на предложение в Госдуме и что еще предлагает изменить бизнес — в материале «Известий».

Список предложений

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которую разрабатывает ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы — «зеленую», «желтую» и «красную» — в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному» закону. Банковское сообщество в целом поддерживает законопроект , регламентирующий работу этого механизма, говорится в письме АБР в Госдуму. Кредитные организации также одобряют, что представителей банков и бизнеса планируется включить в состав межведомственной комиссии по реабилитации клиентов, попавших в черные списки по ошибке , добавил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Вместе с тем в письме отмечается, что требуется разработать унифицированный перечень критериев разнесения клиентов по разным зонам .

Дать светофору Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, кредитные организации предлагают распространить действие платформы в том числе и на государственные органы и органы местного самоуправления, поскольку они также могут быть вовлечены в совершение подозрительных операций , отмечается в документе АБР. В пример приводятся схемы обналичивания денег в ходе исполнительного производства через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), уплаты налогов за третьих лиц и лазейки с субсидиями. В текущей версии законопроекта госорганов нет в списке субъектов, которым банк вправе отказать в проведении операции, если у него появляются сомнения.

— Не следует трактовать, что госорганы однозначно относятся к категории банковских клиентов с низким риском. Отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций. Поэтому операции со счетов госучреждений также следует маркировать в соответствии с «антиотмывочным» законом , а кредитные организации нужно наделить правом отказывать в проведении отдельных трансакций со счетов госорганов при возникновении опасений, — пояснил «Известиям» Алексей Войлуков.

Помимо этого, банковское сообщество предупредило, что законопроект создает предпосылки для оперативной трансформации схем вывода средств высокорисковыми клиентами, поскольку он позволяет проводить по заблокированным счетам ряд операций . Например, нынешняя версия разрешает начислять зарплату сотрудникам фирмы, попавшей в «красную» зону. За счет этого средства можно вывести и затем обналичить их, отметил Алексей Войлуков, добавив, что необходимо соблюсти баланс между социальной значимостью операции и необходимостью пресечь махинацию.

Дать светофору Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что пока не видел отзыва АБР. Вместе с тем он считает, что предложение распространить действие платформы ЗСК на госорганы и органы местного самоуправления необходимо изучить .

В ЦБ «Известиям» сообщили, что в настоящее время использование платформы «Знай своего клиента» для оценки уровня риска государственных органов и органов местного самоуправления не планируется. «Известия» также направили запросы в Росфинмониторинг и в крупнейшие банки.

Платформа едина

В «Открытии», Росбанке, «Зените», Совкомбанке и крымском РНКБ сообщили, что принимали участие в обсуждении законопроекта и подготовке отзыва АБР.

Целесообразно расширить действие платформы на госорганы и органы местного самоуправления в части возможности оперативного получения от них информации о клиенте , отметили в «Открытии». По мнению банковского сообщества, неуместно исключать эти структуры из числа клиентов или контрагентов, к операциям с участием которых может применяться право на отказ в проведении платежа , подчеркнули в РНКБ. В «Зените» добавили, что это поможет эффективно бороться с коррупционными схемами, в случае если они были выявлены регулятором.

Дать светофору Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Росбанке обратили внимание на другое слабое место законопроекта: там отметили, что реализация его положений потребует значительных материальных затрат на автоматизацию. К тому же текущая редакция не устранила коллизию с положениями гражданского законодательства, которые не дают банкам права удерживать средства клиентов после расторжения договора банковского счета.