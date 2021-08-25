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Россия подписала контракты с семью странами на форуме «Армия-2021»

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Россия подписала контракты с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ. Об этом 25 августа сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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«Среди подписантов традиционные наши партнеры — Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, общая сумма контрактов превысит €2 млрд. «Такого еще не было, это прорыв», — подчеркнул Шугаев.

Накануне заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны России на форуме заключило 40 контрактов на поставку более 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на 500 млрд рублей.

По его словам, в результате выполнения этих госконтрактов Вооруженные силы (ВС) России пополнятся более чем 1,3 тыс. новых образцов техники, отремонтируют и модернизируют свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Так, ранее в этот день Минобороны подписало контракт с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм».

На форуме также подписали контракт с ОАО «766-е Управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14». Сообщалось также о заключении контракта с НПП «Стрела» на поставку беспилотников вертолетного типа «Термит» и «Платформа».

Форум «Армия-2021» открылся 23 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.

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