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Минобороны на форуме «Армия-2021» заключило контракты на 500 млрд рублей

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Министерство обороны России на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» заключило 40 контрактов на поставку более 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на 500 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник, 23 августа, замглавы ведомства Алексей Криворучко.

Контрактные данные: какие соглашения могут заключить на форуме «Армия-2021»
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«Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей», — сказал Криворучко.

По его словам, в результате выполнения этих госконтрактов Вооруженные силы (ВС) России пополнятся более чем 1,3 тыс. новыми образцами техники, отремонтируют и модернизируют свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Так, ранее в этот день Минобороны подписало контракт с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм».

На форуме также подписали контракт с ОАО «766-е Управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14». Сообщалось также о заключении контракта с НПП «Стрела» на поставку беспилотников вертолетного типа «Термит» и «Платформа».

«Армия-2021» открылся накануне в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. На форуме, который продлится до 28 августа, представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. В этом году параллельно стартовали VII Армейские международные игры. В них участвуют военные из 44 армий мира.

Накануне президент страны Владимир Путин на церемонии открытия форума заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%. Российский лидер подчеркивал, что стране есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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