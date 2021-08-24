Минобороны заключило первый контракт на робототехнический комплекс «Штурм»

Минобороны России подписало контракт с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса «Штурм». Об этом заявили журналистам в ведомстве во вторник, 24 августа.

Контракт подписали в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021». Мероприятие проходит с 22 по 28 августа. Около 100 стран-участниц представят современные достижения. В этом году параллельно стартовали VII Армейские международные игры. В них участвуют военные из 44 армий мира.

На форуме также подписали контракт с ОАО «766-е Управление производственно-технологической комплектации» на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения «Уран-14».

Помимо этого замминистра обороны России Алексей Криворучко и исполняющий обязанности гендиректора Московского института теплотехники (МИТ) Сергей Пономарев заключили контракт на поставку подвижного комплекса командных ракет.

Также Криворучко подписал с генеральным директором НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева Александром Смирновым контракт на изготовление и поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

С предприятием были подписаны и контракты на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и на поставку учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования.

Минобороны также подписало контракт на поставку ракет 3М22 (гиперзвуковых ракет «Циркон») с ВПК «НПО машиностроения». Соответствующий документ вручили генеральному директору объединения Александру Леонову. Это универсальная гиперзвуковая крылатая ракета, предназначенная для поражения морских и наземных целей.

Во время форума ведомство заключило контракт с НПП «Стрела» на поставку беспилотников вертолетного типа «Термит» и «Платформа».

Между военным ведомством и Уральским заводом транспортного машиностроения был подписан первый серийный контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ». Параметры соглашения не раскрываются. До нынешнего момента эти установки поставляли в войска только в рамках опытной партии.

«Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», — отметили в министерстве.

Гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» калибром 152 мм разработана в нижегородском центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». Гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

«Коалиция-СВ» интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня при любой погоде.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».