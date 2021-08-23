Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО
Мир
США отслеживают угрозы террористов при эвакуации из аэропорта Кабула
Мир
Афганский журналист рассказал о происходящем в районе аэропорта Кабула
Спорт
Матч чемпионата Франции прервали после нападения болельщиков на игроков
Мир
Украина планирует открыть филиалы «Крымской платформы» в ряде стран
Мир
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Экономика
Новое правительство Афганистана может не получить 21,9 т золотого резерва
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex
Армия
В России сразу шесть боевых кораблей начнут строить 23 августа

Международный форум «Армия-2021» стартует 23 августа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открывается Международный военно-технический форум «Армия-2021». На нем представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Также Министерство обороны России продемонстрирует более 300 серийных образцов техники.

Целевой указатель: «Цирконы» получили сверхдальнее наведение
Как Минобороны испытало морские гиперзвуковые ракеты

23 августа состоится официальное открытие «Армии-2021» и международных армейских игр. 24–25 августа форум смогут посетить специалисты, а с 26 по 28 августа — все желающие.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, на форум намерены приехать делегации из 97 стран, 34 из них возглавят руководители военных ведомств.

В ходе форума Минобороны России также планирует подписать более 45 государственных контрактов на общую сумму примерно 500 млрд рублей. Среди них — договоры на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», тяжелых огнеметных систем, танков Т-90М, на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков.

На форуме будут продемонстрированы ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Кроме того, на стенде Военно-морского флота зрители впервые смогут увидеть модели больших десантных кораблей проекта 1171. Новинки уже получили индекс 1171.1. У судов полностью изменилась конструкция, а также появилось новое вооружение. Головной корабль обновленного проекта получит имя «Владимир Андреев».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взять в оборону: какие премьеры готовит выставка «Армия-2021»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021