Международный форум «Армия-2021» стартует 23 августа

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открывается Международный военно-технический форум «Армия-2021». На нем представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Также Министерство обороны России продемонстрирует более 300 серийных образцов техники.

23 августа состоится официальное открытие «Армии-2021» и международных армейских игр. 24–25 августа форум смогут посетить специалисты, а с 26 по 28 августа — все желающие.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, на форум намерены приехать делегации из 97 стран, 34 из них возглавят руководители военных ведомств.

В ходе форума Минобороны России также планирует подписать более 45 государственных контрактов на общую сумму примерно 500 млрд рублей. Среди них — договоры на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», тяжелых огнеметных систем, танков Т-90М, на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков.

На форуме будут продемонстрированы ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Кроме того, на стенде Военно-морского флота зрители впервые смогут увидеть модели больших десантных кораблей проекта 1171. Новинки уже получили индекс 1171.1. У судов полностью изменилась конструкция, а также появилось новое вооружение. Головной корабль обновленного проекта получит имя «Владимир Андреев».

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