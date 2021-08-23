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Путин назвал долю современного вооружения в ядерных силах России

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Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр.

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«В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%, это больше, чем в других ядерных странах мира», — заявил Путин, отметив, что российские армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений.

Российский лидер подчеркнул, что стране есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Ведущие российские специалисты и наши зарубежные коллеги из почти что 100 стран мира могут познакомиться с новинками оборонной промышленности, обсудить перспективы углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. России есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам», — сообщил президент.

Глава государства добавил, что год от года «на полях» форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции.

«Мы надеемся, что и в этот раз зарубежные гости проявят внимание к новинкам нашего оборонно-промышленного комплекса, оценят их уникальные возможности не только на видеопанелях, но и, что называется вживую, в деле, на полигонах, на смотровых площадках», — заключил Путин.

В июне директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около $15 млрд.

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