Груз ответственности: «Московский паркинг» помог 6000 автомобилистам после ДТП

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» («АМПП») работает в Москве с 2012 года. За это время служба эвакуации не только переместила на спецстоянки множество машин нарушителей, но и помогла 5920 автомобилям покинуть место ДТП или зимой проехать на скользких подъемах. Сейчас в «Московском паркинге» задействованы 276 автомобилей-эвакуаторов, каждый день они выезжают на улицы города, чтобы делать дорожное движение безопасным. «Известия» рассказывают, как проходит один день из жизни тех, кто ежедневно борется за свободные дороги — водителей эвакуатора.

Подготовительный этап

Виктор Викторович Сизинцев работает в «Московском паркинге» три года, всего в службе эвакуации — семь лет.

Каждая смена начинается одинаково, с прохождения КПП. Без специального удостоверения с фотографией внутрь не попасть — даже если охрана знает человека лично, обязательно нужен пропуск. Помимо этого, сотрудник проходит Face ID, система фиксирует, что сотрудник пришел на работу, и одновременно измеряет температуру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На территории управления оборудованы комнаты для переодевания и отдыха. В индивидуальных шкафчиках хранится спецодежда водителей. Через пару минут Виктор Викторович выходит в зеленой форме паркинга. Одна из сотрудниц, оборачиваясь на него, делает комплимент: «Жених!».

Всего в службе эвакуации пять автоколонн и 725 водителей эвакуаторов — в среднем по 55 машин на каждую колонну. Основной график работы водителей «два через два». Быстро реагировать на вызов позволяют круглосуточные дежурства.

— Я провожу на смене с 10:00 до 21:00. Обычно в день бывает по три-четыре выезда. Зависит от того, как нарушают, — говорит Сизинцев.

Важнейшая часть рабочего дня — медицинское освидетельствование. Задача врача — убедиться, что состояние работника не угрожает безопасности дорожного движения. Водителю измеряют давление и «продувают» его на наличие алкоголя. Если все проверки пройдены успешно, сотрудник получает путевую документацию: СТС на ТС, ОСАГО, путевой лист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Заступая на смену, водитель обязательно проверяет комплектацию и исправность эвакуатора и подъемного механизма. Состояние техники дополнительно контролирует механик. Только после этого водитель выезжает на линию.

За несколько минут до отправки Виктор Викторович объясняет, как служба эвакуации узнает о нарушениях:

— Эвакуаторы работают во всех округах Москвы. Мы патрулируем заданный район вместе с инспекторами МАДИ или ГИБДД – в зависимости от того, с кем поставят на маршрут. Инспектор находит нарушителей и принимает решение об эвакуации транспорта, а мы грузим и перемещаем автомобиль на специализированную стоянку.

Еще один обязательный член команды — техник, он осматривает задержанный автомобиль перед погрузкой, фиксирует повреждения на нем, проверяет, нет ли внутри людей, и оформляет все документы на автомобиль. В кабинке эвакуатора максимально могут находиться три человека: водитель, техник и инспектор МАДИ. Инспекторы ГИБДД перемещаются на своих патрульных машинах.

«Забираем всё, даже без колес»

Первый вызов — шоссе Фрезер. На столбе — знак 3.27, остановка и стоянка запрещена, ниже табличка 8.24 — «Работает эвакуатор». Под знаками припаркован автомобиль. Инспектор МАДИ берется за составление протокола. Техник осматривает и фотографирует автомобиль на предмет повреждений, проверяет, чтобы внутри не было людей, составляет акт перемещения.

— Когда хозяин забирает свой автомобиль со спестоянки, он может сказать: «А у меня тут сколов не было». В ответ ему предоставляют протокол, где указано, с какими повреждениями была эвакуирована машина. Кроме того, на спецстоянке ответственный за прием автомобилей работник тоже осматривает машины и сверяет их внешний вид с записями в акте перемещения. Если при эвакуации с машиной что-то произошло, работник спецстоянки должен внести пометки, — поясняет Сизинцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сам Виктор Викторович в этот момент идет устанавливать дорожные конуса, они ограничивают опасную зону. В его отсутствие другой наш собеседник — начальник первой автоколонны ГКУ «АМПП» Игорь Анненков — объясняет тонкости погрузки:

— Забирая неправильно припаркованную машину, водители эвакуаторов действуют по правилам дорожного движения. По пункту 3.5, при погрузке можно отступать от требований знаков и разметки, если обеспечить безопасность дорожного движения. Для этого водитель огораживает опасную территорию конусами и включает проблесковые маяки, которые предупреждают о ведении погрузочных работ.

Как рассказал Анненков, в дневное время на вызов выезжают 250 машин. Все они распределяются по разным районам столицы. Водители из АМПП работают по всему городу, включая Новую Москву. Бывает, сотрудникам попадаются машины, чьи владельцы подумали о возможной эвакуации заранее.

— Некоторые автовладельцы хитрят, могут вывернуть колеса, чтобы нельзя было поставить захват. Но я говорю сразу: мы забираем все машины, даже без колес. После ДТП, например, какие только транспортные средства ни грузим, — отметил начальник колонны.

Кстати, чаще всего неправильно припаркованные машины забирают с Проспекта Мира. Также в лидерах — Варшавское шоссе, Ленинградский проспект и Профсоюзная улица. Среди марок чемпионом является Kia. С января по июнь 2021 года более 8 тыс. авто этого производителя были перемещены на спецстоянку. Еще в топ рейтинга вошли Hyundai (7265 раз), Volkswagen (6189 раз), Toyota (5196 раз), Nissan (4969 раз).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Важная деталь. Если хозяин автомобиля пришел на место погрузки и эвакуатор еще не тронулся, то машину обязаны вернуть. Для этого владелец должен предоставить документы, подтверждающие собственность или право управления. Транспорт разгружают, а владельцу выписывают штраф. Однако, если эвакуатор уже успел отъехать, то погруженный автомобиль увозят на стоянку.

Естественно, не все автомобилисты готовы смириться с увозом своих «ласточек». Некоторые, не стесняясь, выплескивают гнев на работников эвакуации.

— Если автовладелец буйный, мы вызываем сотрудников полиции, — рассказал Игорь Анненков. — В остальном, у нас ежегодно проводится обучение по антистрессу — сотрудникам объясняют, как вести себя в конфликтной ситуации, работать с негативом. На водителей действительно обрушивается много ругани, при этом хозяева автомобилей не понимают, что эвакуаторщики — по сути просто перевозчики, решение о погрузке принимают не они.

Сами работники эвакуации к таким сценам, кажется, уже привыкли.

— Я на них [автовладельцев] никак не реагирую, — говорит Сизинцев. — Просто нужно понимать, что каждый человек находится на своем рабочем месте. Один производит продукты питания, другой — потребляет. Так же и здесь: один — нарушает, другой — забирает. Ничего личного.

Легко потерять — легко найти

Непосредственно погрузка автомобиля происходит быстро. У опытных водителей на всю процедуру уходит в среднем три минуты, у новичков — четыре-пять минут. После окончания работ автомобиль увозят на ближайшую спецстоянку.

Важно, чтобы хозяин транспорта мог быстро найти свою машину на спецстоянке, причем в таком же состоянии, как до эвакуации. Для автомобилистов предусмотрено несколько способов узнать о том, где находится их имущество: с помощью мобильного приложения «Парковки Москвы», по телефону единого контакт-центра «Московский транспорт» 3210, с помощью СМС-сообщения на номер 7377 или на сайте «Московского паркинга».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

После завершения работы на линии, водитель приезжает на место парковки автомобилей-эвакуаторов, где проходит процедуру приема/сдачи автомобиля-эвакуатора и путевой документации, а также повторное медицинское освидетельствование. Водитель эвакуатора вновь переодевается и, после повторного прохождения через КПП, отправляется домой.