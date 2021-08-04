В Москве назвали наиболее часто эвакуируемые машины за неправильную парковку

Автомобили KIA в 2021 году стали лидерами по эвакуации за нарушение правил парковки. Об этом 2 августа «Известиям» сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что с начала года на спецстоянки в Москве за нарушения правил остановки и стоянки было эвакуировано около 116 тыс. автомобилей. Топ нарушителей возглавили машины марки KIA — их было эвакуировано 8 тыс.

В число автонарушителей также попали Hyundai (7265), Volkswagen (6189), Toyota (5196), Nissan (4969) и Mercedes-Benz (4812).

В ведомстве напомнили, что в случаях, если машины припаркованы в неположенных местах, например на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками или на местах для инвалидов без соответствующего разрешения, их по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ перемещают на спецстоянки эвакуаторами «Московского паркинга».

В АМПП также напомнили, что эвакуация проводится вне зависимости от стоимости автомобиля. Так, с начала лета на спецстоянки «Московского паркинга» попали около 700 люксовых автомобилей. Чаще всего среди премиальных машин на спецстоянки перемещали Mercedes, Porsche, BMW, Lexus и Land Rover.

На спецстоянку могут попасть также автомобили без номеров. По данным на начало июля, с начала 2021 года в столице было перемещено 1122 таких транспортных средства. Топ перемещаемых марок возглавила BMW, далее следуют Mercedes-Benz, Kia, Toyota, Hyundai, Škoda и Volkswagen.

В АМПП отметили, что автомобили без номеров или с нечитаемыми номерами перевозят на специальные стоянки из соображений безопасности, поскольку такие транспортные средства могут находиться в угоне или использоваться в преступной деятельности.