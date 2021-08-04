Прямой эфир
Мир
Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Семин возглавил ФК «Ростов»
Мир
Полиция назвала мотив угрожавшего взорвать гранату в кабмине Украины
Общество
В Москве сократилось число пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Наука
В Китае назвали способ борьбы с «Дельта»-штаммом коронавируса
Общество
Эксперт оценил обнаружение нового природного средства от COVID-19
Спорт
Российский борец-вольник Угуев вышел в финал турнира на ОИ
Общество
Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров
Спорт
Врач оценил тяжесть травмы легкоатлета Шубенкова

В Москве назвали наиболее часто эвакуируемые машины за неправильную парковку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобили KIA в 2021 году стали лидерами по эвакуации за нарушение правил парковки. Об этом 2 августа «Известиям» сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Не в том месте: какие машины в Москве отправляют на спецстоянку
За что эвакуируют автомобили в столице и во сколько это обходится владельцам

Отмечается, что с начала года на спецстоянки в Москве за нарушения правил остановки и стоянки было эвакуировано около 116 тыс. автомобилей. Топ нарушителей возглавили машины марки KIA — их было эвакуировано 8 тыс.

В число автонарушителей также попали Hyundai (7265), Volkswagen (6189), Toyota (5196), Nissan (4969) и Mercedes-Benz (4812).

В ведомстве напомнили, что в случаях, если машины припаркованы в неположенных местах, например на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками или на местах для инвалидов без соответствующего разрешения, их по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ перемещают на спецстоянки эвакуаторами «Московского паркинга».

В АМПП также напомнили, что эвакуация проводится вне зависимости от стоимости автомобиля. Так, с начала лета на спецстоянки «Московского паркинга» попали около 700 люксовых автомобилей. Чаще всего среди премиальных машин на спецстоянки перемещали Mercedes, Porsche, BMW, Lexus и Land Rover.

На спецстоянку могут попасть также автомобили без номеров. По данным на начало июля, с начала 2021 года в столице было перемещено 1122 таких транспортных средства. Топ перемещаемых марок возглавила BMW, далее следуют Mercedes-Benz, Kia, Toyota, Hyundai, Škoda и Volkswagen.

В АМПП отметили, что автомобили без номеров или с нечитаемыми номерами перевозят на специальные стоянки из соображений безопасности, поскольку такие транспортные средства могут находиться в угоне или использоваться в преступной деятельности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021