Пловчиха Шабалина принесла сборной ПКР первое золото Паралимпиады

Валерия Шабалина в среду, 25 августа, принесла команде Паралимпийского комитета России (ПКР) первую золотую медаль на Паралимпийских играх, став лучшей в плавании на 100 м баттерфляем.

Спортсменка в финальном заплыве показала время 1 минута 03,59 секунды, побив таким образом свой мировой рекорд (1.03,68) двухгодичной давности, сообщает «Спорт-Экспресс».

Серебро взяла австралийка Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды), на третьем месте ее соотечественница Руби Сторм (+2,91).

Шабалиной 26 лет, она родом из Челябинска. Спортсменка является многократным призером международных соревнований среди параатлетов. Она пять раз становилась чемпионкой мира, шесть раз брала золото в рамках чемпионатов Европы. На международном уровне Шабалина выступает с 2014 года.

Ранее в этот день первую медаль Паралимпийских игр принес России пловец Владимир Даниленко. Он завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине.

Всего в Паралимпиаде примут участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

Как ожидается, в Японии разыграют 539 комплектов наград в 22-х видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября.

Ранее, 9 августа, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешних соревнованиях в Токио.