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Пловец Даниленко принес России первую медаль на Паралимпийских играх в Токио

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Пловец Владимир Даниленко в среду, 25 августа, принес команде Паралимпийского комитета России (ПКР) первую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он взял бронзу на дистанции 100 м на спине.

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Даниленко в финале показал время 2 минуты 02,74 секунды. Первое место занял чилиец Альберто Абарса, на втором — пловец из Бразилии Габриэль дос Сантос Араужо, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день российская пловчиха Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпиады в заплыве на дистанции 100 м баттерфляем. Медали в этой дисциплине разыграют также 25 августа.

В Паралимпиаде примут участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

Всего в Японии разыграют 539 комплектов наград. На Играх представят 22 вида спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Они продлятся по 5 сентября.

До этого, 8 августа, в японской столице завершились Олимпийские игры. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в статусе команды Олимпийского комитета (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Таким образом, они заняли пятое место в медальном зачете.

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