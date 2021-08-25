Тело ребенка нашли у входа в церковь в Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области правоохранители обнаружили тело ребенка у входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище. Об этом в среду, 25 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Прибывшие на место оперативники нашли у запасного входа в церковь тело ребенка в пакете.

Рядом находилась записка, в которой женщина выражала суицидальные намерения. Правоохранители уже установили личность матери — это 37-летняя жительница Гатчины. В данный момент ее разыскивают полицейские.

Тело ребенка отправили в морг для установления причины смерти.

19 августа тело девятилетней девочки обнаружили в Тюмени. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.