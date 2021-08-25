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Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

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Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба кабмина.

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«По поручению президента правительство продлило действие программы «Семейная ипотека». <…> Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

17 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что около 90 тыс. кредитов будет дополнительно выдано в 2023 году благодаря продлению программы семейной ипотеки.

Он добавил, что в целом с февраля 2018 года в рамках программы выдано около 175 тыс. кредитов.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий — 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.

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