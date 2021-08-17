В РФ выдадут еще 90 тыс. кредитов за счет продления семейной ипотеки

Около 90 тыс. кредитов будет дополнительно выдано в 2023 году благодаря продлению программы семейной ипотеки. Об этом 17 августа сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня председатель правительства объявил о продлении сроков выдачи кредитов по льготной семейной ипотеке до конца 2023 года. Такое решение обеспечит дополнительную выдачу в 2023 году около 90 тыс. кредитов», — написал он в Instagram.

Вице-премьер добавил, что в целом с февраля 2018 года в рамках программы выдано около 175 тыс. кредитов.

Кроме того, отметил Хуснуллин, на заседании правительства обсуждалась тема строительства студенческих кампусов. Эта инициатива, указал он, позволит создать новые точки притяжения молодежи со всей страны.

О продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил ранее в этот день.

Программа льготной ипотеки уже продлевалась. Она должна была завершиться 1 июля текущего года, однако президент РФ Владимир Путин в начале июня призвал ее продолжить до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7% и установлением предельной суммы кредита для всех регионов в 3 млн рублей.

Тогда глава государства подчеркнул, что программа будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

В апреле 2021 года программа семейной ипотеки была расширена, льготная ставка до 6% годовых стала доступна в том числе для строительства частного дома и покупки земельного участка.