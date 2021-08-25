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В Боливии заключенные взбунтовались из-за условий содержания экс-президента

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В Боливии заключенные мужской тюрьмы Сан-Педро в Ла-Пасе присоединились к протестам в женской тюрьме Мирафлорес ​​из-за привилегий находящейся в предварительном заключении экс-президента Жанин Аньес. Об этом в среду, 25 августа, сообщил телеканал ATB.

«Это протест против условий содержания бывшего президента Жанин Аньес, они требуют, чтобы со всеми обращались одинаково», — рассказал начальник тюрьмы Хосе Луис Моралес радиостанции Patria Nueva.

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Некоторые заключенные пробрались на крышу тюрьмы с транспарантами против Аньес. В связи с инцидентом в Сан-Педро прибыл спецназ, но не стал вмешиваться в происходящее, так как протест был мирным.

Первая акция протеста прошла в женской тюрьме Мирафлорес, где содержится Аньес. Заключенные пригрозили устроить бунт из-за неравных условий содержания и привилегированного положения бывшего президента — отдельной камерой, эксклюзивным питанием и постоянным медицинским обслуживанием.

Ранее родным Жанин Аньес разрешили оставаться с ней по ночам после попытки самоубийства.

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о госперевороте, ее обвиняют в подстрекательстве к мятежу, терроризму и заговору. Кроме нее также были задержаны несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес позиционирует себя как жертва политического преследования.

4 августа боливийский суд продлил содержание под стражей бывшему временному президенту Боливии Жанин Аньес еще на полгода. Отмечалось, что нынешние власти Боливии выдвинули новые обвинения в адрес Аньес, в частности в принятии противозаконных нормативных актов во время нахождения у власти с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла на себя исполнение полномочий президента Боливии после отставки Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Он объявил, что покидает свой пост на фоне акций протеста после своей победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

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