Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

Бывший временный президент Боливии Жанин Аньес, отбывающая предварительное заключение в тюрьме по делу о госперевороте, пыталась причинить себе вред, сообщила газета Página Siete в субботу, 21 августа.

Отмечается, что сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

«Я с сожалением сообщаю, что госпожа Жанин Аньес, видимо, попыталась нанести себе телесные повреждения ранним утром, однако мы заявляем, что ее здоровье полностью стабильно», — приводит издание слова главы аппарата правительства Эдуардо дель Кастильо.

В свою очередь адвокат бывшего президента Луис Гильен заявил, что это была попытка самоубийства из-за «злоупотреблений», которым подвергается бывший президент.

Юрист указал, что последние пять месяцев содержания под стражей в женском пенитенциарном центре Мирафлорес Аньес неправильно назначали лекарства, что вредило здоровью экс-лидера Боливии.

Гильен отметил, что назначенные ей препараты могли вызвать депрессию и паранойю, которые побудили ее принять решение лишить себя жизни.

По словам адвоката, бывшему президенту не разрешили покинуть тюрьму, но теперь ее состояние стабильно.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что боливийский суд продлил содержание под стражей бывшему временному президенту Боливии Жанин Аньес еще на полгода. Отмечалось, что нынешние власти Боливии выдвинули новые обвинения в адрес Аньес, в частности в принятии противозаконных нормативных актов во время нахождения у власти с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла на себя исполнение полномочий президента Боливии после отставки Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Он объявил, что покидает свой пост на фоне акций протеста после своей победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.