Суд в Боливии продлил срок содержания под стражей Аньес

Боливийский суд продлил еще на полгода содержание под стражей бывшему временному президенту Боливии Жанин Аньес, задержанной по делу о госперевороте. Об этом сообщает в среду, 4 августа, газета Ahora El Pueblo.

«Судебный орган устанавливает необходимость выполнения запроса государственного министерства о применении предварительного заключения для обвиняемой Жанин Аньес Чавес сроком на шесть месяцев в тюрьме Мирафлорес», — заключил судья.

Отмечается, что нынешние власти Боливии выдвинули новые обвинения в сторону Аньес, в частности в принятии противозаконных нормативных актов во время нахождения у власти с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. В свою очередь, бывшая и. о. президента Боливии написала в Twitter, что решение суда является несправедливым и «нарушает права человека и гарантии».

Аньес находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о госперевороте, ее обвиняют в подстрекательстве к мятежу, терроризму и заговору. Кроме нее также были задержаны несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес позиционирует себя как жертва политического преследования.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла полномочия президента Боливии после отставки Моралеса в ноябре 2019 года. Политик объявил, что покидает свой пост на фоне акций протеста после своей победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.