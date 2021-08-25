В США одобрили бюджетный пакет на $3,5 трлн на 2022 финансовый год

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год, размер которого оценивается в $3,5 трлн. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает телеканал CNBC.

Поддержку бюджетных предложений выразили 220 американских чиновников, против высказались 212 человек. Отмечается, что ни один представитель Республиканской партии не поддержал инициативу.

Позиция республиканцев представлена следующим образом: они выступили против повышения расходов и за увеличение налогов.

Согласно положениям законопроекта, производителям, которые пользуются экологически чистыми источниками энергии и поддерживают проекты, направленные на сохранение окружающей среды, положены послабления в налогах.

Дополнительно пакет предусматривает расширение денежного потока на сферы здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.

Ранее, 9 августа, американский сенат завершил дебаты по вопросу инфраструктурного пакета, размер которого составляет более $1 трлн. Его концепция подразумевает трату $550 млрд бюджетных средств и получение остальной части за счет дополнительных статей.

В рамках программы планируются строительство и модернизация дорог и мостов, переход на чистую энергетику, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты и в соответствии с этим создание новых рабочих мест. Пакет является частью экономической инициативы президента США Джо Байдена.

Ранее, в апреле, Байден заявлял, что реализация его плана по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны. Почти 90% этих рабочих мест в проекте по развитию инфраструктуры США не требуют наличия высшего образования, а в 75% случаях необязательно иметь диплом младшего специалиста.

Программу по развитию инфраструктуры США глава Белого дома представил 1 апреля, планируя потратить на ее реализацию $2,3 трлн.