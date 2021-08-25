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В США одобрили бюджетный пакет на $3,5 трлн на 2022 финансовый год

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год, размер которого оценивается в $3,5 трлн. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает телеканал CNBC.

Поддержку бюджетных предложений выразили 220 американских чиновников, против высказались 212 человек. Отмечается, что ни один представитель Республиканской партии не поддержал инициативу.

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Позиция республиканцев представлена следующим образом: они выступили против повышения расходов и за увеличение налогов.

Согласно положениям законопроекта, производителям, которые пользуются экологически чистыми источниками энергии и поддерживают проекты, направленные на сохранение окружающей среды, положены послабления в налогах.

Дополнительно пакет предусматривает расширение денежного потока на сферы здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.

Ранее, 9 августа, американский сенат завершил дебаты по вопросу инфраструктурного пакета, размер которого составляет более $1 трлн. Его концепция подразумевает трату $550 млрд бюджетных средств и получение остальной части за счет дополнительных статей.

В рамках программы планируются строительство и модернизация дорог и мостов, переход на чистую энергетику, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты и в соответствии с этим создание новых рабочих мест. Пакет является частью экономической инициативы президента США Джо Байдена.

Ранее, в апреле, Байден заявлял, что реализация его плана по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны. Почти 90% этих рабочих мест в проекте по развитию инфраструктуры США не требуют наличия высшего образования, а в 75% случаях необязательно иметь диплом младшего специалиста.

Программу по развитию инфраструктуры США глава Белого дома представил 1 апреля, планируя потратить на ее реализацию $2,3 трлн.

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