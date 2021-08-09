Дебаты по инфраструктурному законопроекту завершились в сенате США

Сенат США прекратил дебаты по инфраструктурному пакету законопроектов, вынеся его на финальное голосование, свидетельствуют результаты голосования, опубликованные 9 августа на сайте ведомства.

За прекращение дальнейших прений высказались 68 сенаторов, против — 29. Дата финального голосования неизвестна.

При этом проведение законопроекта в сенате не означает, что его примет палата представителей. Так, спикер-демократ Нэнси Пелоси намерена рассматривать его только в связке с другим объемным пакетом социальных мер на $3,5 млрд.

Инфраструктурный пакет объемом более чем $1 трлн предполагает потратить $550 млрд новых средств из бюджета, а остальное получить за счет различных других статей.

В рамках программы планируются строительство и модернизация дорог и мостов, переход на чистую энергетику, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты и в соответствии с этим создание новых рабочих мест. Пакет является частью экономической инициативы президента США Джо Байдена.

Ранее, в апреле, Байден заявлял, что реализация его плана по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны. Почти 90% этих рабочих мест в проекте по развитию инфраструктуры США не требуют наличия высшего образования, а в 75% случаях необязательно иметь диплом младшего специалиста.

Программу по развитию инфраструктуры США глава Белого дома представил 1 апреля, планируя потратить на ее реализацию $2,3 трлн.