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Проценко заявил о необходимости вакцинации 80% населения для коллективного иммунитета

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен. Об этом 24 августа в кулуарах второго этапа предвыборного съезда партии «Единая Россия» заявил журналистам главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку списка фракции на грядущих выборах в Госдуму.

«Считаю, что нет», — ответил Проценко на вопрос о том, выработался ли у граждан РФ коллективный иммунитет к COVID-19.

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По словам главврача, эпидемиологи отмечают, что для формирования устойчивого коллективного иммунитета к инфекции необходимо вакцинировать около 80% населения страны. Проценко также напомнил о важности повсеместного развития программы реабилитации пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме.

Ранее во вторник специалисты рассказали о влиянии коллективного иммунитета на распространение COVID-19. По их словам, в странах, где такой иммунитет уже появился, количество заболевших может увеличиваться только из-за новых штаммов. Но и в этом случае привитые граждане будут переносить болезнь легче, чем непривитые.

20 августа глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах и важно, чтобы люди более активно шли и вакцинировались.

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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