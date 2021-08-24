Специалисты рассказали о влиянии коллективного иммунитета на распространение COVID-19

В странах, где после вакцинации от коронавируса сформировался коллективный иммунитет, значительно снизилось число тяжелых и летальных случаев. Об этом 24 августа рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам Аграновского, число заболевших в этих странах может увеличиваться только из-за новых штаммов. Однако даже в этом случае прошедшие вакцинацию будут переносить коронавирус легче, чем непривитые граждане.

«Коллективный иммунитет по-прежнему актуален, и следует в первую очередь вакцинировать непривитых, причем наиболее эффективными вакцинами. <...> Ревакцинация становится общим делом, когда привиты 60-70% и надо поддерживать достигнутый коллективный иммунитет», — рассказал специалист РБК.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что пока не стоит говорить о том, что коллективный иммунитет не защитит от вспышек заболевания.

В качестве примера специалист привел ситуации с дифтерией и корью, распространение которых удалось предотвратить с помощью вакцинации.

«Против этих болезней вакцинировали, их исследованием занимались, в итоге результат хороший. При том, что с дифтерией ситуация была кошмарной, но вакцинация помогла справиться. Безусловно, разница с коронавирусом есть, но аналогии проводить можно», — уточнил Малышев.

Как 20 августа заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может быть сформирован до конца текущего года. Ученый подчеркнул, что вакцины в избытке имеются во всех российских регионах и «вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

6 августа замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что достижение в России коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% является вопросом нескольких месяцев.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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