ЕС призвал власти Афганистана разрешить желающим добраться в аэропорт Кабула

Евросоюз (ЕС) в ходе встречи лидеров стран «группы семи» (G7) призвал «Талибан» (запрещенное в России радикальное движение) разрешить всем, кто хочет, добраться в аэропорт Кабула. Об этом сообщил во вторник, 24 августа, глава Евросовета Шарль Мишель по итогам виртуального заседания стран G7.

Вместе с тем глава Евросовета также указал на то, что экономическая помощь ЕС Афганистану заморожена до тех пор, пока правительство талибов не покажет свои намерения.

Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают завершить операцию по эвакуации людей из Афганистана к концу августа, как было запланировано.

При этом в тот же день радикальное движение «Талибан» заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников, которая проводится через единственный в Кабуле аэропорт, находящийся под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.