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В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Порошенко

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко во вторник, 24 августа, облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Соответствующее видео есть в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что после случившегося экс-президента окружили правоохранители — Порошенко со следами зеленки на лице и в защитной маске садится в автомобиль сотрудников патрульной полиции и уезжает.

Подробности инцидента пока не известны.

Во вторник на Украине отмечают 30-ю годовщину независимости. По случаю праздника в Киеве прошли военные парады на суше и воде. В праздничных мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран. Однако сообщалось и о происшествиях. В частности, в центре Киева мужчина устроил акцию протеста во время военного парада. Инцидент произошел на Крещатике. Очевидцы потушили мужчину с помощью воды из бутылок. Информация о его состоянии не уточнялась.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.

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