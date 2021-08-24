Киевляне на параде к Дню независимости потушили горящего мужчину

В центре Киева во вторник мужчина устроил акцию во время военного парада по случаю празднования 30-летия независимости Украины. Об этом 24 августа сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание пишет, что инцидент произошел на Крещатике, и публикует соответствующее видео. На кадрах видно, как свидетели произошедшего пытаются потушить мужчину с помощью воды из бутылок. Судя по видео, в результате у него немного обгорела футболка.

Другие подробности не уточняются. На место направили правоохранителей.

На Украине 24 августа отмечают 30-ю годовщину независимости. По случаю праздника в Киеве прошли военные парады на суше и воде. В праздничных мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

В своем поздравлении украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Во время просмотра театрализованного действия об истории страны Зеленский прослезился.

В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.

В 2019 и 2020 годах военные парады по случаю празднования не проводись по решению главы государства. В частности, Зеленский заявлял, что деньги на проведение такого мероприятия должны быть направлены на выплату премий военным.