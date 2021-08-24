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Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Марендрой Моди обсудил ситуацию в Афганистане, а также ряд других тем. Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«При обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом», — отмечается в сообщении.

Путин и Моди также выразили настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей из Афганистана.

Кроме того, стороны условились о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по этой проблематике.

Во время телефонного разговора был затронут ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере, уточнили в Кремле.

Также Моди выразил признательность Путину за содействие в борьбе с коронавирусом, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу лекарств и оборудования.

22 августа Путин раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Тогда же он призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев. Глава государства подчеркивал, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ.

Ранее, 20 августа, Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) контролирует почти весь Афганистан и нужно исходить из этих реалий.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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