Уничтоженные пожаром леса восстановят в нацпарке «Бузулукский бор»

В «Бузулукском бору» в Оренбургской области пожаром уничтожено 700 га. По словам директора национального парка Андрея Латыпова, борьба с огнем продолжается.

В настоящее время сохраняется четыре очага. Один из них полностью локализован, информирует Урал56.ру. Площадь активного горения составляет 100 га. К тушению привлечены три пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. Земли, по которым прошелся пожар на особо охраняемой территории, будут восстановлены. В нацпарке уже началась работа по проектированию.

Как стало известно 19 августа, пожарные локализовали возгорание в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и находится на особом контроле МЧС. С начала пожароопасного сезона в нацпарке было зарегистрировано 11 пожаров. А по данным на 18 августа, в «Ленских столбах» действовал лишь один пожар на площади 20 га. В заповедник направили дополнительные силы МЧС.