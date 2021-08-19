Крупный пожар локализовали в нацпарке «Ленские столбы»

Пожарные локализовали возгорание в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и находится на особом контроле МЧС.

Как пишет ИА SakhaNews со ссылкой на МЧС, с начала пожароопасного сезона в нацпарке было зарегистрировано 11 пожаров. А по данным на 18 августа в «Ленских столбах» действовал лишь один пожар на площади 20 га.

В заповедник направили дополнительные силы МЧС. Так, в четверг, 19 августа, для контроля за ходом тушения на месте находился первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Якутия является одним из самых пожароопасных регионов России. С 13 августа в республике, а также в Иркутской области действует межрегиональный режим ЧС.

Глава Рослесхоза Иван Советников 19 августа заявил, что распространение лесных пожаров в Якутии остановилось.