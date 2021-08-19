В Рослеcхозе заявили об остановке распространения пожаров в Якутии

Распространение лесных пожаров в Якутии (Республика Саха) остановилось. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

«По Якутии: дела обстоят сложно, но у нас сегодня первый день, когда нет прироста площадей, когда пожары не распространяются. Это первый такой день с мая месяца», — сообщил журналистам Советников.

Глава Рослесхоза выразил надежду, что основные очаги возгорания в регионе удастся ликвидировать в течение нескольких недель.

«Мы надеемся, что в течение ближайших недели-двух мы не только задавим ситуацию, но и ликвидируем основные пожары», — заключил Советников.

Накануне первый замглавы МЧС Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.

14 августа президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в стране беспрецедентным. Он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии, где бушуют лесные пожары, нет.

В этот же день в региональном управление МЧС сообщили, что специалисты Минздрава готовы оказать помощь в связи с пожарами в Якутии. Также стало известно, что предельно допустимая концентрация отдельных вредных веществ в воздухе в Якутии превышена.