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Журналисты в Киеве провели акцию за свободу слова

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Журналисты заблокированных на территории Украины телеканалов провели акцию в поддержку свободы слова в центре Киева. Об этом стало известно в понедельник, 23 августа, — в день проведения саммита «Крымская платформа».

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Масса представителей украинских СМИ предприняла попытку продвинуться в сторону Национальной оперы, однако сотрудники правоохранительных органов не пустили туда участников акции. Затем журналистам удалось перекрыть дорогу: какое-то время они двигались по пешеходному переходу туда и обратно, однако полиции удалось силой вытолкнуть участников движения на тротуар, пишет Telegram-канал «Страна», журналисты которого также присоединились к выступлениям.

Дополнительно отмечается, что в районе украинского оперного театра проходит заключительная часть «Крымской платформы». Согласно замыслу выступающих сотрудников прессы, журналисты должны были обратиться к представителям зарубежных государств с просьбой «помочь остановить убийство свободы слова на Украине».

Ранее этим же днем, 23 августа, телеведущий Максим Назаров сообщил о том, что на акцию протеста украинских журналистов вышли представители телеканала «Наш».

В феврале украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ указал, что решение о закрытии телеканалов на Украине стало ударом по демократии.

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