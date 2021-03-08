В Госдуме назвали закрытие телеканалов на Украине ударом по демократии

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что решение о закрытии телеканалов на Украине стало не «ударом по России», а ударом по демократии. Так он прокомментировал в понедельник, 8 марта, заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко.

«Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью и имели определенную альтернативную точку зрения на многие вопросы. Сложно сказать, что это удар по России, — это удар по демократии», — сказал Чепа в разговоре с RT.

Он напомнил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе.

«Попытка перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения Минских договоренностей со стороны Украины вызывает большую озабоченность, что они связывают закрытие телеканалов с событиями в Донбассе. Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьезную озабоченность», — отметил Чепа.

В этот же день советник МВД Украины заявил, что закрытие украинских телеканалов стало очень сильным потрясением для России. Он отметил, что в Киеве готовы к возможному ответу со стороны России. По его мнению, реакция обязательно последует, вопрос лишь, когда и в какой степени.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

5 марта видеохостинг YouTube под давлением властей Украины заблокировал трансляцию телеканала «112 Украина».