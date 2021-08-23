В Киеве журналисты вышли на протест против цензуры в отношении СМИ

Журналисты украинского телеканала «Наш» вышли на акцию протеста в Киеве против давления на СМИ со стороны властей страны. Об этом рассказал 23 августа телеведущий Максим Назаров в беседе с Vesti.ua.

Журналисты с плакатами в руках пытаются попасть на заседание саммита «Крымской платформы» и завести диалог с представителями других государств.

«У нас сейчас проходит акция перед «Парковым» (конференц-центр. — Ред.). Мы хотим задать несколько вопросов участникам «Крымской платформы», но силовики нас отгородили. Главная цель акции — требование прекратить давление на телеканал «Наш», — сказал Назаров.

При этом журналистов не пускают внутрь из-за отсутствия аккредитации.

19 августа стало известно, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подаст иск в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала «Наш».

В феврале украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ указал, что решение о закрытии телеканалов на Украине стало ударом по демократии.