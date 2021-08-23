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Самолет-амфибию вытащили из реки в Подмосковье

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В Московской области извлекли из Москвы-реки частный самолет-амфибию, который потерпел крушение в районе села Черкизово под Коломной.

Отмечается, что воздушное судно плавно притянули к берегу краном, а потом подняли вверх и перенесли на берег. В буксировке были задействованы спасательный катер и подъемный кран, отмечает телеканал «Звезда». По его данным, активное участие в поднятии самолета принимал один из находившихся в самолете мужчин, несмотря на травму головы. Он помогал спасателям накинуть тросы на шасси.

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Легкомоторный самолет-амфибия потерпел крушение ранее 23 августа под Коломной, пишет «Газета.ру». Во время жесткой посадки на воду пострадал фюзеляж воздушного судна, а также оно лишилось одного крыла.

На борту находились пилот и пассажир, оба не получили серьезных травм и смогли самостоятельно выбраться на берег. От госпитализации они отказались.

В региональном МЧС отметили, что разлива топлива на месте аварии не произошло.

Причиной жесткой посадки могла стать ошибка пилотирования, пишет НСН. СК начал проверку по данному факту. Также проверку начала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура, пишет РИАМО.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГК ОрВД), легкомоторный самолет не получал разрешения на полет. Предположительно, он вылетел с площадки «Северка», но план полета не подавался.

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