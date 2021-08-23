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Разлива топлива на месте аварии самолета на Москве-реке не произошло

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Разлива топлива на месте аварии самолета-амфибии в Московской области не произошло. Судно подтянули к берегу баржей. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В 11:35 <…> поступило сообщение, что в акватории Москвы-реки в городском округе Коломна в районе населенного пункта Черкизово сел на воду и перевернулся легкомоторный самолет. Он на тросе подтянут на берег проплывавшей мимо баржей, в настоящее время находится в воде у берега фюзеляжем кверху. Разлива топлива не последовало», — говорится в сообщении.

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение ранее в этот день. Предварительно, всего на борту находились два человека. Они смогли выплыть самостоятельно. Данных о состоянии их здоровья пока нет.

Причиной крушения могла быть ошибка пилотирования.

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