СК РФ начал проверку после падения самолета-амфибии в Подмосковье
Следователи отправились к месту падения самолета-амфибии в Москву-реку в Подмосковье. По факту произошедшего будет проведена проверка, сообщили 23 августа в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заявила старший помощник руководителя ведомства Елена Марковская.
Как добавила Марковская, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В понедельник частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны.
На борту, по предварительным данным, находились два человека. Они смогли выплыть самостоятельно. Данных о состоянии их здоровья пока нет.
Причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.
Разлива топлива на месте падения самолете в Москву-реку нет. Воздушное судно подтянули к берегу баржей.