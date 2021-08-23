Источник назвал возможную причину падения самолета-амфибии в Подмосковье

Причиной падения частного самолета-амфибии в Москву-реку около села Черкизово неподалеку от подмосковной Коломны могла стать ошибка пилотирования. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил источник ТАСС.

По предварительным данным, самолет перевернулся во время посадки на воду.

Данных о погибших и пострадавших нет. Предварительно, всего на борту находились два человека. Они смогли добраться до берега самостоятельно. Информации об их состоянии пока нет.

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение в районе села Черкизово под Коломной ранее в этот день. На место происшествия направили экстренные службы.