Мост частично обрушился под Волгоградом из-за перегруженного грузовика

Частичное обрушение моста через реку Елань произошло в Волгоградской области в понедельник, 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, грузовик Renault с прицепом, груженным щебнем, выехал на мост. После того как авто преодолело первый пролет, конструкция частично обрушилась вместе с автомобилем, который при падении перевернулся на бок, пишет РЕН ТВ.

В ведомстве уточнили, что за рулем грузовой машины находится 44-летний житель Краснодарского края, который проигнорировал знак об ограничении по весу в 10 т на мосту. По данным полиции, вес автомобиля с грузом составляет не менее 50 т.

В результате происшествия, как отметили в региональном главке МВД, никто не пострадал. По факту инцидента начата проверка.

В то же время местное издание «Вологодская правда» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в результате происшествия водитель грузовика получил травмы, но отделался легкими повреждениям и отказался от госпитализации.

Глава Еланского района Дмитрий Литвинов в свою очередь отметил, что решение о запрете проезда для грузового транспорта было принято администрацией городского поселения еще в прошлом году. Местные власти утверждают, что пострадавшего водителя доставили в Еланскую ЦРБ для оказания помощи, пишет ТАСС.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и строители.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Томске погиб мужчина-водитель, автомобиль которого врезался в опору электропередачи. Авария произошла накануне на улице Владимира Высоцкого.