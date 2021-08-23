Мужчина погиб в ДТП со столбом в Томске

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, в результате которого в Томске погиб мужчина-водитель. Легковой автомобиль врезался в опору электропередачи.

Авария произошла на улице Владимира Высоцкого вечером 22 августа. По данным МВД, 41-летний мужчина за рулем Renault Megane не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи. От полученных травм автомобилист скончался на месте. Об этом сообщает РИА «Томск».

В ГИБДД уточнили, что на момент аварии мужчина, скорее всего, не был пристегнут ремнем безопасности.

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту крупного ДТП в Вольском районе. При столкновении автомобиля «Лада Ларгус» с грузовиком «КамАЗ» погибли пять человек. После удара легковушку вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo, перевозившим горячий асфальт.