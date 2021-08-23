РФ и Венгрия начали работу над снятием ограничений на поездки граждан

Россия и Венгрия перешли к проработке снятия ограничений на поездки граждан. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИДе отметили, что в основе поступательного развития российско-венгерских отношений лежит поддержание интенсивного и доверительного диалога на высшем и высоком уровнях. В министерстве указали, что России и Венгрии удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по российской двухкомпонентной вакцине от коронавируса «Спутник V».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Будапешт с рабочим визитом 24 августа. Он выступит на тему российского видения актуальных аспектов международных отношений и перспектив их дальнейшего развития.

Ранее, 16 августа, сообщалось, что с 27 августа Россия увеличит число регулярных рейсов в Венгрию, а также в Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан. До этого, 12 августа, Венгрия разрешила свободный въезд непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина.

23 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала россиянам перед путешествиями за границу пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы одним компонентом препарата. Тогда вице-премьер также сообщала, что большинство стран, с которыми РФ открывает авиасообщение, готовы обсуждать взаимные соглашения о признании российских препаратов.

В феврале 2021 года российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Венгрии, после чего началось ее применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины в Венгрии используются препараты Pfizer/BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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