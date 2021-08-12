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В Венгрии разрешили въезд непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом

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Власти Венгрии разрешили въезд в страну непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Об этом в четверг, 12 августа, сообщается на сайте посольства Венгрии в Москве.

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Для того чтобы подать документы на визу в Венгрию, необходимо приложить либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов, либо сертификат о вакцинации на английском или венгерском языке.

При этом на сегодняшний день в Москве происходит выдача преимущественно одноразовых туристических виз. Получить разрешение на въезд возможно только при предоставлении оплаченных билетов и данных о бронировании гостиницы, добавили в посольстве.

1 августа туроператоры назвали самые популярные направления для привитых россиян. Как отметили в TUI Россия, высокий спрос наблюдается на такие направления, как Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия. В Tez Tour, в свою очередь, отметили, что наиболее востребованы среди россиян Турция, Греция, Кипр, Мальдивы и Египет.

29 июля сообщалось, что россияне, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Болгарию без предъявления ПЦР-теста.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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