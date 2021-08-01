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Туроператоры назвали самые популярные направления для привитых россиян

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Туроператоры в воскресенье, 1 августа, назвали топ-5 направлений, которые открыты в августе для россиян при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса.

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«В топе — Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия. На всех этих направлениях отмечается высокий спрос, при этом цены на отдых даже в августе остаются доступными. Это возможно благодаря наличию блоков мест на перелет, а также акциям от отелей»,— рассказали «РИА Новости» в TUI Россия.

В Tez Tour в свою очередь отметили, что наиболее востребованы среди россиян Турция, Греция, Кипр, Мальдивы и Египет.

Говоря о стоимости отдыха, туроператор уточнил, что недельные туры в Турцию с проживанием в отеле четыре звезды на «все включено» начинается от 19,3 тыс. рублей на человека, а туры в Египет — от 37 тыс. Отмечается, что неделя в Греции с проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках будет стоить как минимум 25,6 тыс. Проживание на Кипре в гостинице с тремя звездами обойдется в 33,8 тыс. рублей.

Представители туриндустрии напомнили, что, хотя правила разнятся в зависимости от страны, практически везде нужно предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до прибытия.

Ранее, 30 июля, минздрав Кипра ужесточил меры пребывания на острове: теперь туристам необходимо сдавать ПЦР-тест, начиная с седьмого дня пребывания в стране. Министр здравоохранения республики Михалис Хадзипантелас отметил, что исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.

29 июля сообщалось, что россияне, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Болгарию без предъявления ПЦР-теста.

В тот же день стало известно, что египетская авиакомпания Fly Egypt планирует с 20 августа запустить рейсы из аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой полетов один раз в неделю.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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