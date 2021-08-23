Экс-президент РФС Колосков оценил планы отменить лимит на легионеров

Если из российского чемпионата убрать легионеров, то нужен отбор иностранцев по качеству подготовки. Об этом в понедельник 23 августа в разговоре со «Спорт-Экспрессом» заявил бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Если мы полностью уберем лимит, то останемся без сборной! Мы же видим, что в ведущих командах по семь-восемь легионеров играют. Из кого тогда собирать национальную команду?» — задался он вопросом.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть в команде может быть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

Ранее в понедельник президент РФС Александр Дюков сообщил о планах организации отказаться от лимита на легионеров.

13 августа издание Daily Storm со ссылкой на источник сообщило, что клубы из «Тинькофф Российской премьер-лиги» получили письмо, в котором содержатся предложения по развитию футбола от функционеров «Тинькофф РПЛ».

8 июля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о необходимости в России сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная страны является одним из главных звеньев.