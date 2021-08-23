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Дюков рассказал о планах РФС отказаться от лимита на легионеров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил в понедельник, 23 августа, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее, 13 августа, издание Daily Storm со ссылкой на источник сообщило, что клубы из «Тинькофф Российской премьер-лиги» получили письмо, в котором содержатся предложения по развитию футбола от функционеров «Тинькофф РПЛ».

В докладе предлагается использовать правило УЕФА о доморощенных игроках в заявке, согласно которому из 25 указанных футболистов должно быть как минимум восемь доморощенных, среди них — четыре воспитанника клуба и столько же выходцев от ассоциации.

Отмечается, что с прошлого сезона в «Тинькофф РПЛ» действует лимит «8+17» — не больше восьми иностранцев на сезон, пишет «Спорт-Экспресс».

8 июля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в России необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная страны является одним из главных звеньев.

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